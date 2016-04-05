Яресько привлекла советника из Германии

Министерство финансов Украины привлекло в качестве советника по реформированию офиса крупных налогоплательщиков немецкого эксперта по вопросам налоговой политики Штеффена Шольце.

Об этом сообщила министр финансов Наталия Яресько на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеМинфин хочет подписать с рядом стран ЕС новые соглашения об избежании двойного налогообложения«Сегодня встретилась с экспертом по вопросам налоговой политики Штеффеном Шольце, который будет работать в Украине в рамках технической помощи правительства Германии, осуществляемой через компанию GIZ», - написала Яресько.

Она отметила, что рада приветствовать Шольце в числе советников Министерства финансов. «Обсудили следующие шаги в реформировании офиса крупных налогоплательщиков, которым, в частности, будет заниматься господин Шольце», - добавила министр.