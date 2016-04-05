Падение казахстанского тенге не прекращается

Средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 апреля составил 345,5 тенге за доллар, переадет NUR.KZ.

По сравнению с утренними торгами в понедельник, 4 апреля, доллар вырос на 1,6 тенге.

Читайте такжеПрезидент Казахстана посоветовал гражданам глубоко вдохнуть и забыть про долларМежду тем, как сообщал NUR.KZ, председатель Нацбанка РК Данияр Акишев заявил, что в Казахстане наблюдается значительное снижение спроса на иностранную валюту со стороны населения.

«В феврале тенденция усилилась. Предпочтения сменились в пользу тенге, и население начало продавать иностранную валюту. Впервые за последние 10 лет наблюдалась чистая продажа иностранной валюты населением, объем которой за февраль составил 277 млн долларов. В дальнейшем мы ожидаем усиления данной тенденции», - сказал Акишев.