Фискальная служба похвасталась рекордом – в марте собрала более 60 миллиардов налогов

Государственная фискальная служба в первом квартале 2016 года увеличила сбор налогов на 33,5%, или на 35,3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 140,7 млрд грн.

Об этом сообщается в информационных материалах, розданных журналистам в ходе пресс-конференции.

Согласно сообщению, ГФС перевыполнила индикативные показатели Министерства финансов Украины на 13,8%.

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Кроме того, в сообщении отмечается, что в марте ГФС собрала рекордную сумму налогов в размере 60,3 млрд грн.

В общий фонд государственного бюджета в январе-марте поступило 118,5 млрд грн, в местные бюджеты - 30,2 млрд грн.

По данным ГФС, среднемесячный сбор налога на добавленную стоимость в первом квартале составил 11,9 млрд грн, тогда как по итогам 2015 года этот показатель составлял 8,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале перевыполнила установленные Министерством финансов Украины индикативы на этот период на 14,5% и перечислила в государственный бюджет дополнительно 8,2 млрд грн.