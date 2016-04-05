Несколько сотен киевлян под банком "Хрещатик" требуют вернуть им вклады и выплатить зарплаты

Несколько сотен киевлян собрались под офисом банка «Хрещатик» на улице Крещатик в Киеве с требованием вернуть им сбережения, а также заработные платы, начисленные на эмитированные банком зарплатные карты.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной улице города люди выстроились в очередь, надеясь попасть в операционный зал банка.

«Я кассир «Киевпасстранса», рассчитываю получить свою зарплату. Какие-то несчастные две тысячи гривен. Буду стоять в очереди, пока не попаду в банк. Мне сказали, что приходить за зарплатой в банк завтра будет уже поздно, - сказала УНИАН женщина, представившаяся Татьяной Ивановной. - Мы пришли сюда, потому что наличных денег в банкоматах нет, в других отделениях закрыты «окошки» (операционные окна в операционных залах - УНИАН), никто ничего не объясняет. Работники в других отделениях только руками разводят и говорят, что они знают столько же, сколько и мы».

Среди собравшихся много пенсионеров, которые рассчитывают получить пенсию, оформленную в банке. «Мы стоим за своей пенсией, пенсию же нам должны выплатить. Мы слышали, что в банке проблемы – еще в субботу (2 апреля – УНИАН) об этом говорили в новостях. Но тогда мы не поверили. А теперь вот стоим, хотим получить свои крохи. Будем стоять, пока не получим», - поделился своими намерениями пенсионер в очереди.

Очередь постепенно растягивается по улице, люди прибывают, но ведут себя мирно, протестных настроений или агрессивной настроенности пока не наблюдается. Люди могут спокойно входить и выходить из банка. В основном их целью является получение наличных денег. Других операций отделение банка практически не проводит.

УНИАН обратился в пресс-службу банка с просьбой прокомментировать ситуацию. «Мы пока не готовы официально комментировать ситуацию. Более того, это прерогатива главы правления банка. Давайте немного подождем», - сказала в телефонном разговоре пресс-секретарь «Хрещатика» Татьяна Ярошенко.

Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат. Ограничение было связано с «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы в целях «безопасности клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.