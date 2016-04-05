ГФС проверит информацию об учреждении Порошенко офшоров

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Вчера я дал поручение департаменту физических лиц ГФС проверить информацию в средствах массовой информации и найти информацию, которую мы можем проверить», - сказал Насиров.

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Он также добавил, что департамент проверит информацию об офшорах мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Мы проверим, были они (офшорные компании – УНИАН) открыты или нет. Мы же не знаем с вами и я не знаю… Было написано... Отображено это в декларации или нет, что законно, что незаконно и так далее», - сказал Насиров.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят состава преступления в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.