Банк "Хрещатик" увеличил убыток в шесть раз – до более миллиарда гривень

Банк «Хрещатик» по итогам 2015 года получил 1,162 млрд грн убытка, что в 6 раз больше убытка по итогам 2014 года на уровне 194,626 млн грн.

Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его активы в 2015 году выросли на 2% - до 9,135 млрд грн, а собственный капитал снизился до отрицательного значения на уровне 380,841 млн грн против положительного значения годом ранее на уровне 534,642 млн грн.

Также сообщается, что 25 апреля состоится общее собрание акционеров банка, в повестке дня которого в том числе утверждение результатов работы банка в 2015 году и покрытие убытков, а также утверждение плана реструктуризации банка в новой редакции.

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Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат. Ограничение связано с «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы в целях «безопасности клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.