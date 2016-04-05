Госдолг Украины за два месяца вырос на 169 миллиардов гривень

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец февраля составила 64,35 млрд долл., что на 1,8%, или на 1,16 млрд долл., ниже показателя на начало года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец февраля составила 1,741 трлн грн, что на 10,7%, или на 168,76 млрд грн, больше показателя на начало года.

Как отметила главный экономист Dragon Capital Елена Белан в комментарии, переданном УНИАН, дальнейшая динамика госдолга в этом году будет, в первую очередь, зависеть от поступления финансирования от официальных кредиторов и колебаний валютного курса.

«Наш текущий макроэкономический прогноз предполагает возобновление кредитования Международного валютного фонда и связанного с ним финансирования во втором квартале 2016 года, при этом чистые заимствования составят 7,3 млрд долл. по сравнению с 8,6 млрд долл. в 2015 году. Мы ожидаем, что к концу года показатель «долг к ВВП» составит 84%», - прогнозирует эксперт.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 млрд долл., что на 6,19%, или на 4,324 млрд долл., ниже показателя на начало года.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на эту дату составила 1,572 трлн грн, что на 42,78%, или на 470,932 млрд грн, больше показателя на начало года.

По оценкам Минфина, на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах согласно госбюджету Украины на 2015 год, составив 79% ВВП.