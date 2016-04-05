Гривня торгуется на межбанке по 26,05 за доллар
13:59, 05 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4660/29,5790 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 26,0835 грн/долл. / Фото УНИАН
Во вторник, 5 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,95/26,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4660/29,5790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3770 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0835 грн/долл., к этому часу заключены 213 сделок на сумму 76,82 млн долл.
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