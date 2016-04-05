"Панамский скандал": почти 30 немецких банков использовали офшоры
В целом немецкие банки, в том числе 6 из 7 крупнейших, создали или имели в управлении свыше 1200 оффшорных компаний.
По крайней мере 28 немецких банков пользовались услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Об этом свидетельствуют так называемые "Panama Papers", сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
В целом немецкие банки, в том числе 6 из 7 крупнейших, создали или имели в управлении свыше 1200 оффшорных компаний.
В то же время финансовые учреждения утверждают, что уже не пользуются услугами панамской фирмы.
В частности, в Commerzbank заявили, что поменяли свою политику, а в BayernLB отметили, что продали эту часть бизнеса еще в 2013 году.
Как известно, с одной из самых засекреченных компаний мира – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca - просочились 11 миллионов документов.
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Благодаря масштабной утечке конфиденциальных документов стало известно, как богатые и влиятельные лица используют оффшорные зоны, чтобы скрыть свое состояние.