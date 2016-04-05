НБУ сегодня купил у банков $30 миллионов
15:36, 05 апреля 2016Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0984 грн/долл, а общий объем принятых заявок - 55,20 млн долл.
Средневзвешенный курс аукциона составил 26,0984 грн/долл / Фото УНИАН
Национальный банк Украины на валютном аукционе по покупке иностранной валюты за гривню сегодня, 5 апреля, выкупил весь заявленный объем на уровне 30 млн долл.
Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,0984 грн/долл, а общий объем принятых заявок - 55,20 млн долл.
По информации дилеров коммерческих банков, сегодня к 13:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,95/26,05 грн/долл.
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Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,0835 грн/долл.
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