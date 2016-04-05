Фонд гарантирования меняет порядок продажи активов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменит порядок продажи активов неплатежеспособных банков с начала следующей недели.

Об этом сообщила директор департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования Юлия Берещенко в ходе круглого стола в Киеве.

«По организационной структуре фонда наш департамент берет на себя функцию продажи активов с понедельника следующей недели», - сказала она и отметила, что с этого момента изменяется и сам порядок продажи активов неплатежеспособных банков, а соответствующее положение фонда находится на регистрации в Министерстве юстиции.

В частности, фонд будет обнародовать детальную информацию об объекте, а также урегулирует процесс отбора площадок для реализации активов. Также в планах фонда создание пула инвесторов, которые будут получать информацию о выставляемых на продажу объектах.

Ранее Фонд гарантирования сообщил, что установил обязательный объем и предельные сроки обнародования информации о выставленных на продажу активах ликвидируемых банков. Эта информация должна быть обнародована на сайтах фонда и ликвидируемого банка, а также в печатных СМИ в течение пяти рабочих дней после утверждения условий продажи. В составе информации будут сжатые данные по объектам продажи в виде публичных паспортов активов и паспортов торгов.

По оценкам фонда, расширение объема обнародования информации позволит обеспечить прозрачность процесса и повысит его эффективность, будет способствовать привлечению максимального количества потенциальных покупателей и обеспечит реализацию активов неплатежеспособных банков по самой высокой цене.

Читайте такжеНеплатежеспособные банки должны НБУ 55,6 миллиарда

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

За два года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 59 млрд грн возмещения по вкладам и получил свыше 50,5 млрд грн заимствований в денежном выражении.

Национальный банк Украины рассчитывает, что в 2016 году Фонд гарантирования не будет нуждаться в дополнительных средствах от государства и обеспечит выплаты вкладчикам за счет имеющихся средств, а также за счет продажи активов неплатежеспособных банков.

В конце марта Фонд гарантирования сообщил, что рассчитывает в текущем году выручить от продажи активов неплатежеспособных банков 15 млрд грн, или вдвое больше, чем официально зафиксировано в планах.