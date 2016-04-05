Российская экономика вновь вернулась на дно кризиса - эксперты

Российская экономика вновь вернулась в низшую точку текущего кризиса. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ) за период с 14 марта по 4 апреля Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ), передает Slon.ru.

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«Февральская статистика говорит о том, что “отскок от дна”, наблюдавшийся во второй половине 2015 года, оказался временным явлением: уровень экономической активности вернулся в самую низкую точку нынешнего кризиса – май 2015 года», – отмечается в КГБ.

Как отметили экономисты, «в феврале промышленность продолжала лежать на “дне” и по итогам года может остаться там же»; возможное снижение индекса базовых отраслей по итогам 2016 года составит около 1,1%. Что касается ВВП, его спад за текущий год специалисты ВШЭ оценивают в 1,6% при среднегодовой цене на нефть Urals $35 за баррель.

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В конце марта специалисты ВШЭ разработали два сценария развития российской экономики до 2020 года – оба они предполагают, что страна не выйдет из рецессии даже при росте цены на нефть в 2016 году до $45 и последующей ее стабилизации на уровне $50 за баррель. При этом зарплаты бюджетников в 2015–2020 годах сократятся в зависимости от сценария развития экономики на 22–30%.