Российский "Внешэкономбанк" намерен уйти с украинского рынка

Российский государственный «Внешэкономбанк» в обозримом будущем намерен уйти с украинского рынка, решение будет принято после разработки новой стратегии, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков, передает Прайм.

"Долгосрочная перспектива - мы будем рассматривать возможности выхода с их рынка (Украины - ред.) Пока мы переговоры не вели на этот счет, но для нас с точки зрения стратегии, наверное, будет важно в обозримом будущем из рынка выйти. Потому что все-таки Внешэкономбанк - институт развития в России - имеет коммерческий банк в Украине. Не очень складывается с точки зрения стратегии. Но решение это будет сформировано, когда мы выработаем стратегию", - сказал Горьков.

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Ранее во вторник он сообщил, что в пятницу встречался с главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой и обсуждал судьбу Проминвестбанка – украинской "дочки" ВЭБа. По словам Горькова, ситуация с ликвидностью в Проминвестбанке нормализовалась, и он ожидает, что Нацбанк на этой неделе примет решение о выводе банка из списка проблемных.