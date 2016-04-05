Международные резервы Украины в марте снизились на $768 миллионов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2016 года, по предварительным данным, составили 12,722 млрд долл., что на 768 млн долл., или на 5,7%, ниже показателя на 1 марта на уровне 13,490 млрд долл.

Как сообщается на сайте НБУ, снижение резервов в марте произошло прежде всего в результате платежей правительства по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на уровне 853,2 млн долл.

Также в марте НБУ вернул деньги по операции СВОП в сумме 436 млн долл. США (сальдо) и уплатил 11,4 млн долл. США в пользу Международного валютного фонда.

Чистая продажа валюты регулятором для сглаживания колебаний на межбанковском валютном рынке за месяц составила 2,1 млн долл., что не оказало значительного влияния на объем резервов. В том числе, НБУ продал валюты на 131,2 млн долл., купил – 129,1 млн долл.

Одновременно в марте в резервы поступило 36,969 млрд японских иен (эквивалент 334 млн долл. США) - средств, полученных правительством от Японского агентства международного сотрудничества.

Нацбанк отмечает, что по результатам месяца объем международных резервов покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в феврале 2016 года выросли на 0,4%, или на 48 млн долл., - до 13,490 млрд долл., в январе - на 142 млн долл., или на 1%, - до 13,442 млрд долл.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года ожидается на уровне 19,6 млрд долл.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.