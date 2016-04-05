НБУ признал неплатежеспособным банк "Хрещатик"

Национальный банк Украины 5 апреля принял решение об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рыжкова.

По ее словам, ряд предприятий, принадлежащих акционерам банка, перевели свои счета в другие банки, что привело к ухудшению ликвидности банка.

"В конце прошлой недели ситуация с ликвидностью банка резко ухудшилась. Из-за недостатка средств банк начал задерживать платежи и без помощи со стороны акционеров не мог справиться с ситуацией. Национальный банк проводил переговоры с акционерами, но они не дали необходимого результата. Обращая внимание на это и нарушение банком "Хрещатик" нормативов ликвидности капитала, правление Национального банка признало его неплатежеспособным", - сказала Рожкова.

По ее словам, основными акционерами банка являются Андрей Иванов, владеющий 37,44% акций, Киевская государственная администрация - 25%, Николай Солдатенко - 24,24% и ряд миноритарных акционеров.

Рожкова также добавила, что единственная задолженность банка перед Национальным банком составляет 190 млн грн, эти средства были предоставлены в залог по ОВГЗ.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка "Хрещатик" ввел в банк временную администрацию, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

"Как это предусмотрено законом, Фонд гарантирования вкладов начал процедуру временной администрации. Буквально час назад команда фонда уже вошла в помещение банка", - сказал Оленчик.

По его словам, временная администрация будет проходить не более 30 календарных дней с правом продления еще на 30 календарных дней.

Он также сообщил, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного «Хрещатик», в 2,8 млрд грн.

По его словам, выплаты начнутся не позднее чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

Он также сообщил, что 98,7% вкладчиков, или 304 тыс. человек, получат свои средства в полном объеме.

Кроме того, Оленчик подчеркнул, что Фонд обладает достаточными средствами для осуществления выплат.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько сотен киевлян собрались под офисом банка «Хрещатик» на улице Крещатик в Киеве с требованием вернуть им сбережения, а также заработные платы, начисленные на эмитированные банком зарплатные карты.

Банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат. Ограничение было связано с «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы в целях «безопасности клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов.