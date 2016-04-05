Банкиры обратились в суд с требованием отменить решение правительства о "зарплатном рабстве"

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) от имени банковского сообщества подала иск в Окружной административный суд г. Киева с требованием отменить решение Кабинета министров, дискриминирующее коммерческие банки и граждан Украины, лишая их законного права самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы.

Как говорится в заявлении ассоциации, переданном агентству УНИАН, речь идет о правительственном постановлении №37 от 20 января 2016 года, которым правительство фактически лишает всех игроков рынка равных условий для здоровой конкуренции.

«За последние два года Кабинет министров и Национальный банк приняли немало крайне важных и удачных решений, способствующих возрождению финансового сектора Украины в рамках согласованного с Международным валютным фондом плана изменений и подписанной президентом программы реформ «Украина-2020». Но постановление №37 к ним, к сожалению, не относится», - заявил глава совета НАБУ Роман Шпек.

Он сообщил, что в течение двух месяцев ассоциация неоднократно обращалась к правительству с просьбой отменить или пересмотреть свои требования, искусственно монополизирующие рынок финансовых услуг в пользу госбанков, что приведет к новым банкротствам и массовым увольнениям банковских служащих, однако дальше публичных обещаний дело не зашло.

По оценкам НАБУ, реализация правительственного решения сократит перечень уполномоченных банков, которые могут осуществлять выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений и социальной помощи, с 48 до 1-2 финучреждений, в связи с чем остальные будут вынуждены ограничить свою деятельность, включая сокращение до 40% бизнеса и персонала, что может спровоцировать банкротства этих банков.

Также сообщается, что юридическое сопровождение НАБУ осуществляет международная юридическая компания «Baker & McKenzie».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе ужесточил критерии отбора банков, осуществляющих бюджетные выплаты, и обновил перечень таких банков. Среди новых критериев отбора - размер активов уполномоченного банка должен быть от 1% активов всей банковской системы. Кроме того, банк должен иметь ОВГЗ в своем портфеле на уровне 20% регулятивного капитала. Эти критерии будут распространяться на все социальные выплаты.

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Ранее, в конце 2013 года, правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур, включая структуры Минобороны, перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки. Крупнейшие украинские банки негосударственной формы собственности назвали процесс перевода зарплатных проектов госпредприятий на обслуживание в госбанки элементами нездоровой конкуренции.