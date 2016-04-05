Вкладчикам неплатежеспособного банка "Хрещатик" возместят почти 3 миллиарда гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного банка «Хрещатик», в 2,8 млрд грн.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

По его словам, выплаты начнутся не позднее чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

Он также сообщил, что 98,7% вкладчиков, или 304 тыс. человек получат свои средства в полном объеме.

Кроме того, Оленчик подчеркнул, что Фонд обладает достаточными средствами для осуществления выплат.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка "Хрещатик" ввел в финучреждение временную администрацию