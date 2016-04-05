Вкладчикам неплатежеспособного банка "Хрещатик" возместят почти 3 миллиарда гривень
Выплаты начнутся не позднее чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного банка «Хрещатик», в 2,8 млрд грн.
Об этом сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.
По его словам, выплаты начнутся не позднее чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.
Он также сообщил, что 98,7% вкладчиков, или 304 тыс. человек получат свои средства в полном объеме.
Кроме того, Оленчик подчеркнул, что Фонд обладает достаточными средствами для осуществления выплат.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка "Хрещатик" ввел в финучреждение временную администрацию