КГГА обратилась в правоохранительные органы и ГФС по факту банкротства банка "Хрещатик"

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис на брифинге в Национальном банке Украины.

«Как миноритарный акционер, Киевгоргосадминистрация не может оставаться в стороне. Мы обращаемся в правоохранительные органы и налоговую службу, чтобы они защитили вклады киевлян и средства самой администрации, и не допустили возможного вывода капиталов в офшоры», - сказал он.

Также чиновник сообщил, что Киевгоргосадминистрация просит проверить деятельность руководства банка "Хрещатик", поскольку, несмотря на то, что городу принадлежит всего 25% в его капитале, все киевляне зависят от этого банка. «Также мы просим Национальный банк Украины гарантировать каждому киевлянину возврат всех средств», - добавил он.

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Плис сообщил, что «карточка киевлянина», представляющая собой транспортный проездной документ, дисконтную карту и платежное средство, скорее всего, утратит свою функцию платежного средства в связи с произошедшим, но уже сегодня эту карту можно заменить в государственном «Ощадбанке».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка «Хрещатик» ввел в банк временную администрацию.

Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 млрд грн и обещает начать эти выплаты не позднее, чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

Сегодня несколько сотен киевлян собрались под офисом банка «Хрещатик» на улице Крещатик в Киеве с требованием вернуть им сбережения, а также заработные платы, начисленные на эмитированные банком зарплатные карты.

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Банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат, объясняя это «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы, мотивируя это «безопасностью клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.