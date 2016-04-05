Минфину удалось на ОВГЗ-аукционе привлечь в госбюджет 1,3 миллиарда гривень и $651 миллион

Во время аукциона Минфин привлек в государственный бюджет 1,310 млрд грн и $651,1 млн.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 18,237 млрд грн.

В том числе Минфин привлек 578,436 млн грн в результате размещения облигаций сроком обращения 3 месяца под 16,2% годовых, 371,912 млн грн - облигаций сроком обращения 6 месяцев под 17,2% годовых и 359,974 млн грн - облигаций сроком обращения 2 года под 19,7% годовых.

Валютные средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 2 года под 7,85% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин во втором квартале планирует проведение 11 ОВГЗ-аукционов, в ходе которых намерен предложить инвесторам гривневые облигации сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2 и 3 года, а также валютные облигации сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 5 апреля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 529,007 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 389,305 млрд грн или 74% их общего объема.