КГГА просит правоохранителей защитить вклады киевлян-клиентов банка "Хрещатик"

Так, КГГА обратилась в правоохранительные органы и налоговую службу с просьбой защитить вклады киевлян, а также средства самой городской госадминистрации, и не допустить возможного вывода капиталов в офшоры, об этом во время пресс-конференции в помещении Национального банка Украины заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

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«Я представляю здесь киевскую общину, которой принадлежит 25% акций Банка. Хочу напомнить, что его контрольный пакет был продан 10 лет назад и уже 10 лет Банк Хрещатик не является муниципальным. Однако, мы не можем игнорировать эту ситуацию. Мы обращаемся к правоохранителям с просьбой защитить вклады киевлян-клиентов банка «Хрещатик». Кроме того, мы просим проверить деятельность руководства банка. Ведь, хотя городу принадлежит 25% акций, администрация и все киевляне в значительной мере зависят от данного финансового учреждения. Также мы просим Национальный банк Украины гарантировать каждому киевлянину возврат всех средств», – заявил Геннадий Плис.

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Он добавил, что КГГА также будет держать на контроле ситуацию с проектом «Карточка киевлянина».

«Проект «Карточка киевлянина» имеет три составляющих - транспортную (билет), социальную (льготы и дисконты в аптеках и торговых сетях) и платежную. Лишь последняя функция через ситуацию с «Крещатиком» может быть заблокирована. Владельцы карточки киевлянина смогут заказать перевыпуск карт в "Ощадбанке" в ближайшее время», - сказал Геннадий Плис.