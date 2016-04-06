ОЭСР требует от Панамы внедрить международные стандарты прозрачности

Такое заявление прозвучало во вторник, 5 апреля, в Берлине, где Меркель провела встречу с руководителями ряда международных финансовых и экономических организаций, сообщает Deutsche Welle.

"Панама является последним крупным уклонистом, который все еще позволяет прятать оффшорные активы от налоговых и правоохранительных органов", - заявил в Берлине генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. Его слова приводит агентство dpa.

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При этом в ОЭСР убеждены, что Панама не выполнила взятые на себя обязательства придерживаться международных стандартов прозрачности. "Панама должно привести свои дела в порядок, безотлагательно внедрив эти стандарты", - отметил Гурриа.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что оффшорный скандал дал возможность выяснить, является ли уголовное законодательство в сфере уклонения от уплаты налогов достаточным.

В то же время во Франции заявили, что вернут Панаму в "черный список" стран, которые не отвечают международным стандартам налоговой прозрачности, на что Панама пообещала "возмездие".

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Как сообщал УНИАН ранее, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подвергла жесткой критике статус Панамы как "налогового рая".