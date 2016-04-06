Операции с фиктивными компаниями в офшорах могут иметь последствия для немецких банков

Об этом заявил во вторник, 5 апреля, федеральный министр юстиции Германии Гайко Маас, передает Deutsche Welle.

"Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов. Если кто-то провинился, то должен будет за это отвечать перед немецким судом", - приводит слова чиновника агентство dpa.

Маас объявил о расширении существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введении "реестра транспарентности". Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег. В то же время, как сообщается, в реестр войдут только компании, зарегистрированные в Германии. По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.

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Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями. Отмечается, что в документах в рамках "Панамского скандала" упоминаются такие крупные немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.