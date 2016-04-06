"Киевводоканал" перешел в банк Порошенко за сутки до признания "Хрещатика" неплатежеспособным - СМИ

ПАО «АК «Киевводоканал» сообщило об изменении реквизитов для оплаты за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. С 4 апреля потребители должны платить на счет в ПАО «Международный инвестиционный банк». Соответствующее объявление опубликовано на сайте водоканала, пишут «Наші гроші».

«Международный инвестиционный банк» официально принадлежит президенту Украины Петру Порошенко (60%) и замглаве парламентской фракции БПП Игорю Кононенко (15%). Среди миноритарных акционеров есть дети директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина, который занимается проблемами ликвидируемых банков.

До этого «Киевводоканал» принимал средства на счет в банке «Хрещатик». Однако на прошлой неделе у банка начались проблемы с проведением платежей, с 1 апреля был введен лимит на выдачу наличных.

5 апреля Нацбанк отнес «Хрещатик» к категории неплатежеспособных, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в финучреждение.

При этом «Киевводоканал» приняло решение о смене платежного банка за сутки до решения НБУ.

Основными акционерами «Хрещатика» являются Киевский горсовет (25%), Андрей Иванов (37%), Николай Солдатенко (24%).

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25% «Киевводоканала» находится в собственности территориальной общины города Киева, остальные 67% – ПрАТ «Компания Киевэнергохолдинг».

Директором «Киевэнергохолдинга» и «Киевводоканала» с прошлого года является Виталий Найдюк из так называемой группы «президентских энергетиков», отмечает издание. Его предыдущим местом работы была должность финдиректора в ПрАТ «Холдинговая компания «Энергосеть» Дмитрия Крючкова.