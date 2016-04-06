МВФ снова ухудшил прогноз по экономике России

Международный валютный фонд (МВФ) вновь пересмотрел в сторону ухудшения экономические прогнозы для России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно сообщению, теперь фонд ожидает сокращения российской экономики в текущем году на 1,8%, а в будущем году - роста на 0,8%.

Такие цифры заложены в новый прогнозно-аналитический доклад, подготовленный к весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Официально он должен быть здесь представлен 12 апреля. Источники не исключают, что перед самой публикацией показатели могут быть изменены.

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В январе фонд прогнозировал в России в нынешнем году экономический спад на 1%, а в будущем - рост на 1%. Те ожидания также пересматривались в сторону ухудшения в сравнении с осенними.

Банк России в середине марта сообщал, что ожидает в текущем году замедления спада экономики страны до 1,3-1,5%.