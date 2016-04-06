Mossack Fonseca создала сотни тысяч фиктивных фирм - WSJ

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, утечка данных из которой привела к офшорному скандалу, создала около 240 тыс. фиктивных фирм по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, компания начала работу в данном направлении в 1986 году, когда немец Юрген Моссак, приехавший в Панаму после Второй мировой войны еще ребенком, объединил свою фирму с компанией юриста Рамона Фонсеки. Оба они имеют большие связи в Панаме. Так, Фонсека некоторое время был ведущим советником президента страны Хуана Карлоса Варелы.

Отмечается, что Mossack Fonseca всегда была под контролем со стороны других государств, и со временем все чаще становилась объектом для критики. В конце января полиция Бразилии провела обыски в офисе компании в Сан-Паулу в связи с антикоррупционным расследованием вокруг нефтяной компании Petrobras.

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Кроме того, пишет WSJ, Mossack Fonseca фигурирует в деле о 123 компаниях, зарегистрированных в штате Невада и причастных к коррупционной схеме. Предполагается, что с ней связан аргентинский строительный магнат Ласаро Баэс. Однако сама компания отрицает причастность к этому скандалу.

Издание также отмечает двоякую реакцию на «Панамские документы» в самой Панаме. Прокуратура пообещала расследовать работу Mossack Fonseca, однако ведущие юристы и банкиры страны обратились к властям с заявлением, что этот скандал является попыткой испортить репутацию Панамы, передает Gazeta.ru.

Ранее Рамон Фонсека назвал «Панамские документы» «вырванными из контекста».

3 апреля OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.