Под неплатежеспособным "Хрещатиком" сотни киевлян требуют своих денег

Введение с 5 апреля временной администрации в банк «Хрещатик» еще больше подогрело панику вкладчиков банка, на следующее утро после признания финучреждения неплатежеспособным очередь из киевлян перед центральным офисом банка на улице Крещатик увеличилась в несколько раз по сравнению с предыдущим днем.

Как передает корреспондент УНИАН, вкладчики банка, пенсионеры и работники обслуживающихся в банке учреждений выстроились в длинную очередь в надежде получить информацию о судьбе своих вкладов, зарплат и пенсий.

«Я работник образования, в пятницу перечислили на зарплатную карточку деньги, а в понедельник банк закрыли, и мы остались без зарплат и средств существования. Как теперь жить этот месяц? Вчера выдавали по 2,5 тыс. грн до обеда, после обеда деньги закончились. Мы приехали сегодня получить хотя бы 2,5 тыс.», - сказала УНИАН одна из стоявших в очереди женщин, представившаяся Ольгой Клименко.

«В этот раз зарплату даже раньше начислили – 29 марта, но никто получать не пошел, по привычке получали 2,3 числа», - добавила она.

Большинство из собравшихся под банком – пенсионеры, которые до сих пор рассчитывают получить свою пенсию, но есть и среди собравшихся вкладчики банка, хранившие там свои сбережения.

«Депозит в банке на следующей неделе заканчивается. О проблемах в банке узнал еще на прошлой неделе, проценты потерять не хотел по вкладу. Пришел узнать, когда можно деньги забрать», - поделился целью своего прихода в банк стоящий в очереди Михаил.

По его словам, спустя некоторое время к вкладчикам банка вышел представитель временной администрации, который разъяснил, что с сегодняшнего дня Фонд гарантирования будет проводить инвентаризацию, и пообещал начать выплаты в течение месяца.

После беседы с представителем фонда вкладчики банка начали расходиться.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка «Хрещатик» ввел в банк временную администрацию.

Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 млрд грн и обещает начать эти выплаты не позднее, чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

Во вторник, 5 апреля, несколько сотен киевлян собрались под офисом банка «Хрещатик» на улице Крещатик в Киеве с требованием вернуть им сбережения, а также заработные платы, начисленные на эмитированные банком зарплатные карты.

Банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат, объясняя это «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы, мотивируя это «безопасностью клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.