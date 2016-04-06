Порошенко намерен сделать невозможным использование офшорных счетов в Украине

Президент Украины Петр Порошенко намерен урегулировать в Украине вопрос использования "слепых трастов" для управления активами. Об этом он заявил во время выступления в Национальном пресс-клубе Японии.

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"Кстати, это будет следующим шагом в реформах. Открытость, прозрачность и понятность шагов, которые нужно сделать для того, чтобы использовать такие "слепые" трастовые фонды для управления активами", - заявил Порошенко.

При этом, говоря о скандале с офшорами, он в очередной раз заявил, что перевел свои активы в "слепой" траст.

"Обычно счет офшорный используется в тайне для того, чтобы минимизировать уплату налогов. А в этом случае все было наоборот, немедленно, после того, как я стал президентом, я заявил, что весь мой бизнес будет оставаться в прозрачном трасте с крупнейшим инвестиционным банком в мире - это банк Rothschild", - подчеркнул президент.

"Банк Rothschild не управляет украинскими активами. Вот почему юристы подготовили соответствующие соглашения и официально публично перевели активы в управление этого прозрачного "слепого" траста, трастового фонда, для того, чтобы мое имущество было отделено от моей политической деятельности на срок моего президентства", - добавил Порошенко.

Как отметил глава государства, это очень прозрачная процедура, которая используется не для того, чтобы минимизировать уплату налоговых обязательств, а для того, чтобы имущество управлялось в трастовом фонде.

"Он не был создан в Украине. Он используется для того, чтобы прозрачно отделить бизнес украинского президента от любого экономического влияния. Я считаю, что это то, что отличается от всех тех обвинений, которые происходят с оглядкой на других политиков из этих "панамских документов", которые используют офшорные счета", - заявил Порошенко.

"Я планирую внедрить реформу, которая сделает невозможным использование офшорных счетов в Украине", – цитирует президента "112 Украина".

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем Порошенко заявил, что отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям.

"Я первое должностное лицо в Украине, которое серьезно относится к декларированию своих доходов, уплаты налогов и вопросы конфликта интересов, которые решаю в рамках украинского законодательства и международного частного права", - заявил он.

Он также отметил, что консалтинговые и юридические компании предоставят исчерпывающие объяснения по этому поводу.

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В свою очередь финансовый советник Порошенко, управляющий директор ICU Макар Пасенюк заявил, что корпорация Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.