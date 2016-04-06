Президент призвал японских бизнесменов инвестировать в Украину

Президент Петр Порошенко призвал японских бизнесменов инвестировать в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с представителями Японской федерации бизнеса «Кейданрен» в ходе своего официального визита в Японию.

Президент пригласил японские компании инвестировать в Украину и принять участие в приватизации украинских портов и в секторе энергетики.

«Никогда в нашей истории двустороннее сотрудничество не имело такой высокой динамики и не достигало такого высокого уровня доверия», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сообщил, что в прошлом году украинский экспорт в Японию вырос на 12%, а японские прямые инвестиции в Украину составляют более 130 млн долларов США.

Президент также поблагодарил японскую корпорацию «Фуджикура» за инвестиции в Украину. Основная деятельность компании направлена на изготовление кабельных сетей для ведущих европейских автомобильных производителей в соответствии с японскими стандартами качества. «Фуджикура» строит в Украине комплекс по производству электрокомпонентов площадью 7 тыс. кв. м во Львовской области.

В свою очередь президент «Фуджикура» призвал другие японские компании инвестировать в Украину и воспользоваться конкурентными преимуществами ее развивающегося рынка.

Порошенко отметил, что Украина делает все для улучшения инвестиционного климата, и добавил, что после его возвращения в Украину будет утверждено новое правительство, ориентированное на проведение реформ, имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС, сотрудничество с МВФ и борьбу с коррупцией.

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Президент подчеркнул, что деятельности японских компаний на украинском рынке способствует двустороннее Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, которое вступило в силу в ноябре 2015 году.

Во встрече, в частности, приняли участие представители японских компаний Toshiba Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi Ltd.Asahi Kasei, Itochu Corporation, Sumitomo Corporation, Sojitz Corporation, Teijin Limited и др.