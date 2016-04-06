Порошенко: случай с Roshen уникален в "панамских документах" - там все прозрачно

Расследование журналистов об активах президента Украины Петра Порошенко, в частности о корпорации Roshen, представленное в рамках развернувшейся в начале апреля публикации так называемых «панамских документов» об офшорах ведущих политических деятелей и публичных персон, отличается от других расследований тем, что с активами Порошенко все прозрачно.

Об этом сказал президент Порошенко, отвечая на вопрос журналистов в рамках участия в работе Национального пресс-клуба Японии.

«Мы уже создали прозрачный процесс (по управлению активами президента путем создания офшорных компаний - УНИАН), и позвольте напомнить, что целью его было создать «слепой» трастовый фонд для того, чтобы разделить мои политические и деловые интересы», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не существует других путей, кроме как передать активы в управление прозрачным образом. «И этот подход только я использовал, в отличие от других фигурантов кризиса, связанного с «панамскими документами». Этот подход с учетом его полной прозрачности уникален в сравнении с другими примерами этого кризиса», - подчеркнул Порошенко.

Он обратил внимание, что через офшорные структуры, созданные для передачи активов в траст, не проведено ни копейки средств, в них не открыто ни одного банковского счета, никаких денег никто через них не выплачивал. «Все, что было создано - это механизм перевода моих активов под управление инвестиционного банка, который имеет большую репутацию. Все было сделано прозрачно. И это отличается от тех дел, которые касались фигурантов из Исландии, России и других стран (фигурировавших в «панамском» расследовании - УНИАН).

Ранее глава государства заявил, что продать свои активы у него не было возможности уже потому, что с 2014 году Украина находится в состоянии войны и инвесторы не спешат интересоваться какими бы то ни было украинскими активами. И потому передача собственности, в частности корпорации Roshen, в управление на принципах «слепого» траста оказалась единственным способом разграничить ответственность и избежать очевидного конфликта интересов.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. Так, по информации журналистов OCCRP, в августе 2014 года, в разгар кровопролитных боев на востоке Украины, включая бои за Иловайск, Порошенко учредил офшорную холдинговую компанию - Prime Аssets Partners Ltd - для того, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских островов (БВО). Эта офшорная структура стала собственником еще двух компаний - на Кипре и в Голландии. Обе фирмы были зарегистрированы также в 2014 году - в сентябре и в декабре. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорацию Roshen.

В то же время, финансовые советники Порошенко подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи. В частности, Макар Пасенюк, управляющий директор ICU, являющейся финансовым советником Петра Порошенко, подчеркивал, что договор траста был подписан в январе 2016 года. Договор бессрочный и он привязан только ко времени пребывания Порошенко на должности президента. По словам Пасенюка, траст оказался единственно возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежавшие ему активы в управление или для последующей продажи. При этом Пасенюк отметил, что украинское законодательство само по себе не позволяет создать структуру траста, представляющего собой договор об управлении. И потому было принято решение создать более понятную структуру. Для реализации механизма передачи в траст были зарегистрированы несколько компаний, в том числе офшорная компания Prime Аssets Partners Ltd.

В свою очередь юристы компании Avellum, также являющейся советником Порошенко, подчеркнули, что офшорная компания была из принципиальных соображений зарегистрирована на президента. Но поскольку уставные фонды иностранных компаний не оплачивались, а акции не имели номинальной стоимости, они не подлежали декларированию согласно украинскому законодательству. В то же время, как только в Украине вступит в силу норма об электронном декларировании, все чиновники должны будут подать сведения о доходах за 2015 год в соответствии с новыми требованиями. И вот тогда сведения (об офшорной компании - УНИАН) в декларации необходимо будет указать.