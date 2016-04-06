МВФ потребовал от Украины решительной борьбы с коррупцией

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд потребовал от Украины решительной борьбы с коррупцией по всем направлениям и, в особенности, в сферах, фигурирующих в так называемых «панамских документах» - расследованиях, начатых международной группой журналистов в начале апреля текущего года.

Как передает Deutsche Welle, об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Борьба с коррупцией должна стать «ключевым элементом» в программе МВФ для Украины», - цитирует издание Лагард.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года глава МВФ уже обращала внимание украинских властей на необходимость результативной борьбы с коррупцией, отсутствие которой грозило приостановкой сотрудничества Фонда с Украиной и замораживанием принятой в 2015 году четырехлетней программы реформ с объемом кредитования 17,5 млрд долл.

В начале апреля журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследований, фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди многих стран, включая Украину. Представленный общественности массив информации получил название «панамские документы». Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал и президент Украины Петр Порошенко. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

Позднее сам Порошенко, а также его финансовые и юридические советники подчеркивали, что созданные офшоры стали единственным механизмом передачи активов главы государства в «слепой» траст под управлением инвестиционного банка Rotschild.