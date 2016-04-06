Компредприятия Киева накануне банкротства "Хрещатика" вывели из него около 300 миллионов - источник

Коммунальные предприятия г. Киева, подотчетные Киевской городской государственной администрации (КГГА), незадолго до введения временной администрации в банк «Хрещатик» успели вывести из банка около 300 млн грн своих средств.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в банке.

«Около 300 миллионов, с них всё и началось», - сказал собеседник агентства, уточняя, что это произошло в пятницу, 1 апреля, или за два дня до признания банка неплатежеспособным.

По его словам, к примеру, негласное распоряжение «почистить зарплатные карты» получили сотрудники «Киевводоканала» в четверг после обеда, а сама компания объявила о переводе счетов в «Международный инвестиционный банк» на своем сайте в понедельник, 4 апреля.

В то же время, как сообщил в ходе пресс-конференции первый замглавы КГГА Геннадий Плис, с начала года коммунальные предприятия Киева вывели из неплатежеспособного банка «Хрещатик» только 25%, или 115 млн грн своих средств в банке, сопоставляя данные на 1 января и на 1 апреля. По его словам, это не могло привести к неплатежеспособности банка, так как эта сумма является незначительной в общем портфеле банка.

Ранее Киевгоргосадминистрация сообщала, что на правах миноритарного акционера банка «Хрещатик» обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу по факту банкротства этого банка.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка «Хрещатик» ввел в банк временную администрацию.

Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 млрд грн и обещает начать эти выплаты не позднее, чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

Во вторник, 5 апреля, несколько сотен киевлян собрались под офисом банка «Хрещатик» на улице Крещатик в Киеве с требованием вернуть им сбережения, а также заработные платы, начисленные на эмитированные банком зарплатные карты.

Банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат, объясняя это «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы, мотивируя это «безопасностью клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.