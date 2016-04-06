Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России

Всемирный банк в среду ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2016 году, согласно базовому сценарию, снижение составит 1,9%, тогда как в декабре банк ожидал его на уровне 0,7%, такое решение объясняется снижением мировых цен на нефть, сообщает Прайм со ссылкой на опубликованный на сайте банка доклад.

"Российской экономике предстоит долгий путь к восстановлению. Негативные факторы, обусловившие наступление рецессии в России, демонстрируют некоторые признаки ослабления. Однако согласно текущему базовому сценарию Всемирного банка, в 2016 году вновь ожидается дальнейшее сокращение российской экономики на 1,9%. В 2017 году прогнозируется возобновление положительного, хотя и незначительного, роста ВВП в 1,1%", - отмечают экономисты.

Таким образом, прогноз на 2017 год также был несколько ухудшен – ранее ВБ ожидал роста на уровне 1,3%. Банк поясняет, что перспективы среднесрочного роста российской экономики в существенной степени зависят от цен на нефть.

"Прогнозируется, что в 2016 году цены на нефть в среднем составят около 37 долларов за баррель, после чего, начиная с 2017 года, они восстановятся до уровня около 50 долларов за баррель. Среднесрочный прогноз для России будет и впредь определяться в основном ценами на сырье", - отмечают в банке.

Пересмотр сценариев развития экономики РФ связан с тем, что нынешний прогноз цен на нефть в текущем году намного ниже прогнозной цены (53 доллара США за баррель), приведенной в предыдущем докладе об экономике России (сентябрь 2015 года), добавляют в банке.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине до 15%

В марте Банк России также ухудшил свой базовый прогноз по экономике РФ на 2016 год: так, по оценке ЦБ, при среднегодовой цене на нефть в 30 долларов за баррель, спад ВВП составит 1,3-1,5%. Постепенное поквартальное восстановление экономики начнется в конце 2016-начале 2017 года, ожидают в ЦБ.