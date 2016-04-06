КГГА не считает, что к неплатежеспособности "Хрещатика" привел вывод средств коммунальных предприятий

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Геннадий Плис.

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По его словам, решения о выведении средств принимали непосредственно руководители коммунальных предприятий с целью минимизации рисков потери средств предприятия.

«Если брать в целом, я могу назвать точные цифры. На 1 января у нас было на текущих счетах коммунальных предприятий 348 млн грн, на депозитных – 131 млн грн. На 1 апреля на текущем счету – 297 млн грн и 65 млн грн – на депозитном, фактически уменьшилось на 115 млн грн. Если считать, что активы коммунальных предприятий составляли только 10% активов портфеля банка, то 25% (сумма снятых средств – УНИАН) от 10% – это 2,5% от общей суммы. Если кто-то намекает на то, что к этому (доведению банка до неплатежеспособности – УНИАН) причастны коммунальные предприятия – это некорректно», – сказал Плис.

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Как сообщал УНИАН, ранее информированный источник в банке сообщил, что коммунальные предприятия Киева, подотчетные Киевской городской государственной администрации (КГГА), незадолго до введения временной администрации в банк «Хрещатик» успели вывести из него около 300 млн грн своих средств.

5 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка «Хрещатик» ввел в банк временную администрацию.

Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 млрд грн и обещает начать эти выплаты не позднее чем на 20-й рабочий день после введения временной администрации.

Во вторник, 5 апреля, несколько сотен киевлян собрались под офисом банка «Хрещатик» на улице Крещатик в Киеве с требованием вернуть им сбережения, а также заработные платы, начисленные на эмитированные банком зарплатные карты.

Банк «Хрещатик» с 1 апреля установил ограничение на выдачу наличных до 2600 грн на руки в сутки через банкомат, объясняя это «временной технической проблемой». Также банк продлил введенные ранее ограничения на безналичные переводы, мотивируя это «безопасностью клиентов».

В марте глава правления банка Дмитрий Гриждук сообщил, что акционеры банка «Хрещатик» на общем собрании утвердили программу капитализации финучреждения.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.