Правительство приняло решение о повышении соцстандартов с 1 мая

Кабинет министров Украины на заседании правительства в среду принял решение о повышении социальных стандартов с 1 мая, что предусматривает увеличение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии и зарплат работников бюджетной сферы.

"Мы вводим режим постоянного повышения государственных социальных стандартов для возобновления покупательной способности граждан", - сказал министр социальной политики Павел Розенко.

По словам министра соцполитики, прожиточный минимум с 1 мая повысится на 6% - до 1399 грн, а размер минимальной заработной платы - до 1450 грн.

Кроме того, повышение коснется заработных плат госчиновников и пенсионеров, выплаты которым привязаны к минимальной заработной плате.

Также Розенко отметил, что повышение соцстандартов в общей сложности коснется 14 млн граждан.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн. Ранее показатель доходов был на уровне 601 млрд грн.

Согласно документу, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2016 года установлен на уровне 1330 грн, с 1 мая - 1399 грн, с 1 декабря - 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января - 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн.

На текущий момент минимальная заработная плата в Украине составляет 1378 грн, а минимальная пенсия – 1074 грн.