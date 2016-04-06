Гривня на межбанке укрепилась до 25,95 за доллар

В среду, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3470/29,4610 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3770 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 25,9383 грн/долл., к этому часу заключено 320 сделок на сумму 126,79 млн долл.