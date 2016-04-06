Гривня на межбанке укрепилась до 25,95 за доллар
14:37, 06 апреля 2016Финансы
677
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3470/29,4610 грн/евро.
REUTERS
В среду, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,85/25,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3470/29,4610 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3770 грн/рубль.
Читайте такжеУ Гонтаревой порадовали: гривня в марте укрепилась к доллару на 3%
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 25,9383 грн/долл., к этому часу заключено 320 сделок на сумму 126,79 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter