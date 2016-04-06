Япония помнит об обещанных Украине почти $2 миллиардах - выделит при условии проведения реформ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркивает, что его страна выполнит обязательство предоставить Украине 1,8 млрд долларов поддержки при условии проведения реформ.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Я получил от господина президента обещания ускорения реализации реформ в Украине, поэтому я ценю такие решительные намерения господина президента. Со своей стороны, я имею такое намерение, что при условии реализации в Украине внутренних реформ... Мы будем выполнять наши обещания относительно предоставления поддержки для Украины в объеме 1 миллиард 850 миллионов долларов на проведение реформ", - подчеркнул Абэ.