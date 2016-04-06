"ПриватБанк" восстановил работу банкоматов после технологического сбоя

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» восстановил работу своих банкоматов после технологического сбоя, сообщил заместитель главы правления банка Дмитрий Дубилет на своей странице в соцсети Facebook.

«С утра все системы работают стабильно. Все банкоматы введены в строй», - написал банкир.

По его словам, произошедший сбой вызван реализацией сложного и дорогого технического проекта, начатого уже давно, но теперь банк знает механизмы предупреждения подобной ситуации в дальнейшем.

«Затянули мы его, кстати, из-за военных действий на востоке - сильно отвлеклись на то, чтобы перенести все мощности из прифронтового Днепропетровска в более безопасные места. Вот так война, даже когда интенсивность ее снизилась, влияет на жизнь каждого из нас. Еще раз прошу прощения у всех, кого мы подвели», - добавил Дубилет.

Ранее, 5 апреля, банк сообщил, что восстановил работу карточных платежей после технологического сбоя и обещал восстановить работу банкоматов в ближайшее время.

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Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 млн корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира.