Япония выделяет Украине почти $14 миллионов на восстановление восточных районов

15:44, 06 апреля 2016
Финансы
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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Фото УНИАН

Япония выделяет Украине 13,6 млн долларов на восстановление восточных районов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по результатам их встречи в Токио.

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«Хочу поблагодарить правительство Японии и господина премьер-министра за предоставление Украине финансовой, технической и гуманитарной помощи. В частности, мы благодарны за сегодняшнее решение японской стороны выделить новый транш гуманитарной помощи для восстановления восточных районов Украины в размере 13,6 млн долларов», - заявил глава государства.

«Украина является самой большой страной, которая получает самый больший объем японской помощи», - добавил Порошенко.

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