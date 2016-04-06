Нацбанк расширил возможности международных организаций финансировать проекты в Украине

Национальный банк Украины разрешил международным финансовым организациям использовать для кредитования украинского бизнеса гривневые средства, полученные ими в качестве кредита от уполномоченного банка.

Согласно сообщению на сайте регулятора, такое решение принято в ответ на обращение Международной финансовой корпорации (IFC) и закреплено в постановлении Правления НБУ №225.

Ранее международные финансовые организации могли предоставлять кредиты и займы только за счет средств в гривне, полученных от продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины и от размещения собственных облигаций на территории Украины.

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"Указанные изменения будут распространяться на Международную финансовую корпорацию (IFC) и Северную экологическую финансовую корпорацию", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что расширение режима текущих счетов МФО относится также к проведению в Украине расчетов по операциям иностранного инвестирования, договорам страхования, по оплате продукции, услуг, работ.

"Благодаря такому решению Национального банка международные финансовые организации смогут увеличить кредитное финансирование в гривне отечественных предприятий. А значит, и расширить доступ украинского бизнеса к кредитным ресурсам в национальной валюте", - приводятся в сообщении слова заместителя главы НБУ Олега Чурия.

Как отмечается в сообщении, Международная финансовая корпорация в свою очередь ожидает, что такие шаги регулятора позволят ей расширить доступ к финансированию для более широкого круга украинских компаний и продлить сроки финансирования.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам НБУ, банковская система Украины располагает избыточным уровнем ликвидности, в частности, по состоянию на 1 января 2016 года объем вложений банков в депозитные сертификаты НБУ составил 89,265 миллиарда гривень.

Банкиры не торопятся возобновлять кредитование по причине низкой защиты прав кредиторов, груза накопленных проблемных долгов и низкой кредитоспособности заемщиков.

Остатки по гривневым кредитам в украинских банках за 2015 год снизились на 19,1% - до 439,3 миллиарда гривень, по валютным - на 20,3%, до 23,9 миллиарда долларов.