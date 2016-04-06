Нацбанк купил сегодня на валютном аукционе $30 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе по покупке иностранной валюты за гривню сегодня, 6 апреля, как и днем ранее, выкупил весь заявленный объем на уровне 30 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,9628 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок – 48,10 миллиона долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, сегодня к 15:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 25,88/25,98 гривни/доллар.

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Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 25,9708 гривни/доллар.