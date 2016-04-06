Профицит торгового баланса России сократился вдвое

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2016 года снизилось в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 16,5 миллиарда долларов, сообщает Прайм со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 16,5 миллиарда долларов, что на 15,1 миллиарда долларов меньше, чем в январе-феврале 2015 года", - говорится в сообщении.

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При этом объем российского импорта в январе-феврале 2016 года снизился на 18,4% в годовом выражении и составил 21,2 миллиарда долларов. Экспорт из РФ упал на 34,5% - до 37,8 миллиарда долларов.