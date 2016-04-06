В Минсоцполитики объявили о повышении окладов чиновников на 10%

В рамках реформы государственной службы с 1 мая 2016 года должностные оклады чиновников вырастут на 10%, сообщил на заседании правительства министр социальной политики Павел Розенко.

"В целом должностные оклады на первом этапе увеличиваются на 10%. И руководителям будет предоставлено право начислять сотрудникам надбавку за высокие достижения в работе, за дополнительную нагрузку и за стаж работы", - сказал Розенко.

Как пояснил министр, Украина переходит на европейскую модель оплаты труда госслужащих. Реформа оплаты труда начинается с 1 мая 2016 и заканчивается в 2018 году со вступлением в полную силу нового закона о госслужбе.

"Мы будем поэтапно вводить соответствующие поощрения, что позволит привлечь на государственную службу квалифицированных работников, установить конкурентную заработную плату и унифицированную модель должностных окладов государственных служащих", - сказал Розенко.

По его словам, если сегодня в структуре заработной платы госслужащего 30% составляет должностной оклад, а 70% - надбавки и премии, то после завершения реформирования будет наоборот: 70% - должностной оклад и 30% - стимулирующие доплаты. Также, согласно новому закону о госслужбе, вводится трехуровневая дифференцированная система с учетом юрисдикции госорганов. Госорганы поделят в зависимости от того, на какую территорию распространяются их полномочия: территорию всей страны, одной или нескольких областей, одного или нескольких районов. Каждая категория будет иметь по 9 групп оплаты труда.

Должностные оклады на первом этапе должны составить: в госорганах центрального уровня - от 3,6 тысячи до 12 тысяч гривень, в областях - от 2,5 тысячи до 10 тысяч гривень, а на районном уровне - от 1,7 тысячи до 8,6 тысячи гривень. На следующих этапах они будут расти.

Розенко также отметил, что по закону будет проведено разграничение в оплате для госслужащих политических и административных должностей. Кроме должностного оклада, будут использоваться другие механизмы стимулирования сотрудников. Кроме средств государственного бюджета, рост заработных плат госслужащих может происходить за счет средств международных организаций.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в начале января подписал принятый Верховной Радой закон о государственной службе, который предусмотрен Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и вступит в силу с 1 мая 2016 года.

Принятие закона о реформе государственной службы, проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с Европейским Союзом, позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Кабинет министров Украины на заседании 25 марта текущего года одобрил пакет нормативных актов, состоящий из трех законопроектов и трех постановлений, необходимых для вступления в силу нового закона о государственной службе с 1 мая.

Кабинет министров Украины на заседании 6 апреля текущего года принял решение о повышении социальных стандартов с 1 мая, что предусматривает увеличение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии и зарплат работников бюджетной сферы. Прожиточный минимум с 1 мая повысится на 6% - до 1399 гривень, а размер минимальной заработной платы - до 1450 гривень.