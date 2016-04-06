Реформа образования и банковской системы приоритетны для нового правительства - британский финансист

Чтобы создать условия для роста украинской экономики, новому правительству нужно реформировать систему образования, сообщает британский финансист Нил Смит.

"В долгосрочной перспективе, Украина должна культивировать свой человеческий капитал. Молодые украинцы, с новым мышлением – вот кто может привести страну к успеху. Система украинского образования сегодня страдает от коррупции, сдача экзаменов часто сводится к деньгам в конверте, а большинство учебных материалов уже устарели - я знаю об этом не понаслышке, поскольку работаю в Украине, и мне приходится нанимать вчерашних выпускников. Даже если система образования будет реформирована, последствия такой коррупционной практики будут держать Украину позади в течение многих десятилетий. С этим нужно бороться любой ценой уже сегодня, чтобы экономика процветала в долгосрочной перспективе. Украине нужны образованные управленцы, способные принимать правильные решения в пользу всех стейкхолдеров", - заявил британский финансист и инвестор Нил Смит на своей официальной страничке в Facebook.

For sustainable growth, the new Government must start with education reform. In the long term, Ukraine should cultivate... Опубліковано Neil Smith 6 квітня 2016 р.

Также, для развития экономики Украины, очень важно реализовать реформы в банковском секторе. Банковская система страны имеет огромные системные проблемы - регулятор в течение многих лет позволял банкам искусственно раздувать свой капитал посредством кредитов, выданных компаниям акционеров банка - я не удивлен, что около украинских 70 банков потерпели крах за последние два года. Население не доверяет банковской системе насколько, что скрывает под матрасом сбережения, практически равные половине ВВП.

Он отметил, что недавно МВФ оценил фискальный мультипликатор Украины ниже 1. Это означает, что каждый доллар, вложенный государством в экономику, увеличивает ВВП менее чем на один доллар - поистине шокирующее достижение. Новое правительство должно создать новую банковскую систему, в которой, деньги вкладчиков не вытекают из страны, а продуктивно работают на экономику. Должно существовать 5-6 крупных банков, которым разрешено принимать розничные депозиты при полных гарантиях со стороны государства.

"Это было бы хорошим первым шагом к восстановлению доверия нации к банкам. Если личные сбережения украинцев вложить в экономику – ВВП Украины увеличиться вдвое. А если денежный мультипликатор страны, благодаря реформированию, увеличится до уровня мировых стандартов, то ВВП может вырасти в разы", - прокомментировал британский финансист и инвестор Нил Смит на своей официальной страничке в Facebook.

Английский финансист, Нил Смит, выпускник Кембриджского университета. До 2004 года руководил альтернативными инвестициями в Morley Fund Management в Лондоне (ныне Aviva Investors), где управлял акционерным капиталом объемом более 6 миллиардов долларов. С 2004 года известен как управляющий инвестиций по России и СНГ. С 2011 года - владелец "Eastern Beverage Company" одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции. В Украине его интересы представляет компания ООО "ИСТЕРН БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ" (ТМ "Medoff", ТМ "На березових бруньках", ТМ "Наша Марка", ТМ "Рідна Роса", слабоалкогольные напитки на натуральной основе "LONGmixER").