Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,95 за доллар
Официальный курс НБУ на 7 апреля: 100 USD – 2595,7927 гривни; 100 EUR – 2942,5906 гривни; 10 RUR – 3,7883 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2595,7927 (6 апреля – 2607,7248)
100 EUR – 2942,5906 (6 апреля – 2964,2008)
10 RUR – 3,7883 (6 апреля – 3,7853)
Читайте такжеНацбанк купил сегодня на валютном аукционе $30 миллионов
Как сообщал УНИАН, 6 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,95 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4400/29,5490 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9580 гривни/доллар, к этому часу заключено 612 сделок на сумму 521,75 миллиона долларов.