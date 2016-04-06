Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,95 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2595,7927 (6 апреля – 2607,7248)

100 EUR – 2942,5906 (6 апреля – 2964,2008)

10 RUR – 3,7883 (6 апреля – 3,7853)

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,85/25,95 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4400/29,5490 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9580 гривни/доллар, к этому часу заключено 612 сделок на сумму 521,75 миллиона долларов.