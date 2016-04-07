Более половины занятого населения России имеют непогашенные кредиты - исследование

Об этом свидетельствуют данные исследования "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), передает Русская служба Би-Би-Си.

"В среднем каждый российский заемщик должен банку 210 тыс. рублей. Во многих регионах долговая нагрузка в 1,5-2 раза выше среднего. В основном, это регионы с высоким уровнем среднего дохода населения", - говорится в исследовании ОКБ.

Самая высокая доля охвата населения кредитами зафиксирована в республике Алтай – там 91% экономического населения республики имеют открытые кредиты. Также высокие показатели отмечены в Бурятии (79%), Тыве (78%), Курганской области (77%), Алтайском крае (76%) и Коми (76%).

Меньше всего охвачено кредитами население республик Северного Кавказа: Дагестана (18%), Чечни (17%) и Ингушетии (16%).

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По объемам выданных кредитов лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По подсчетам ОКБ, в Москве в 2015 году было выдано 2,3 млн кредитов общим объемом более 413 млрд рублей. Это приблизительно 10,6% от общего количества кредитов, выданных в России в 2015 году, и почти 17% от общего объема кредитов, выданных в рублях.

Средний размер кредита наличными в Москве составляет порядка 146 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском АО - 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 116 тысяч, в Самарской области - 70 тысяч, в Кемеровской области - 54 тысячи рублей.

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Средний ежемесячный платеж по всем кредитам россиян составил 12,7 тыс. рублей. Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам были у жителей Магаданской обл. (27 тыс. рублей), Чукотского АО (25,5 тыс. рублей), Камчатского края (19,8 тыс. рублей), республики Саха (19,6 тыс. рублей) и Москвы (18,2 тыс. рублей). Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,9 тыс. рублей)

Доля просроченных кредитов на конец 2015 года составляла 16,9%.