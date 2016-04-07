США могут расширить санкции против России на фоне "панамского скандала" - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, передает РБК.

По информации собеседника, американские власти хотят получить информацию о людях, которые, возможно, помогли компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных США в отношении России. Эти люди могут быть внесены в санкционный список Минфина США.

Новый список​ может быть выпущен уже в июне, как раз тогда, когда ожидается голосование ЕС по вопросу о том, продлевать ли санкции против России.

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«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за санкции) сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», — пояснил Bloomberg Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продлению действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.

«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в комментарии Минфина CША, поступившем в Bloomberg.

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Отмечается, что OFAC использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для выявления и реагирования на потенциальные нарушения санкций, отметил Минфин в своем заявлении.