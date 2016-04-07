Яресько обнародовала декларацию о доходах

Министр финансов Украины Наталья Яресько задекларировала 121,7 тыс. грн доходов, полученных в 2015 году, из которых зарплата составила почти 73 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации министра, опубликованной на сайте Минфина.

Кроме того, министр получила 26,8 тыс. грн дивидендов и процентов и порядка 22 тыс. грн алиментов. Также министр получала доходы за пределами Украины в размере 18,3 тыс. долл.

Яресько, согласно декларации, является собственницей двух земельных участков – 3 тыс. кв. м и 6,9 тыс. кв. м, и части жилого дома площадью 1267,5 кв. м, который находится в совместной собственности. Сумма задекларированных министром средств на счетах в банках составляет 56,8 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, годом ранее Яресько задекларировала 2,664 млн долларов доходов, полученных за период проживания в США. Согласно декларации за 2014 год, доход Яресько в Украине составил 628 грн в виде полученных дивидендов. Также в декларации годичной давности в собственности министра значились два земельных участка 3 тыс. и 6,9 тыс. кв. м и жилой домом общей площадью 1267,5 кв. м, а также автомобиль Jeep Grand Cherokee 2002 года выпуска.