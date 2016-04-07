Компания Клюевых должна государственному "Укрэксимбанку" 8,6 миллиарда гривень - СМИ

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» взимает 8,59 млрд грн. с ЧАО «Актив-Страхование». Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда г. Киева от 15 марта, передают «Наші гроші».

В 2009 году «Укрэксимбанк» и ОАО «Завод полупроводников» заключили генеральное кредитное соглашение. В рамках соглашения «Завод полупроводников» получил в банке шесть кредитов.

Поручителем заемщика по кредитному соглашению с банком было ЧАО «Актив-Страхование», которое обязалось солидарно отвечать по обязательствам, в частности возмещать кредит, проценты, штрафные санкции, и тому подобное. Банк имеет право требовать погашения долга как в обоих должников, так и от любого из них в отдельности.

На сегодня у «Завода полупроводников» остается задолженность 109,05 млн евро, $224,10 млн 528,09 млн грн. В сумме это эквивалентно 8,59 млрд грн. В 2015 году начата процедура банкротства «Завода полупроводников».

Банк направил ЧАО «Актив-Страхование» требование о погашении задолженности «Завода полупроводников», но компания ее не удовлетворила.

Суд иск «Укрэксимбанка» удовлетворил и выдал решение о взыскании задолженности.

ЧАО «Актив-Страхование» оформлено на ЧАО «Укрподшипник», принадлежащей австрийской компании «SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft». Акционером последней является Сергей и Андрей Клюевы.

В 2015 году имущество народного депутата Сергея Клюева арестовывали судом по иску Генпрокуратуры в рамках расследования завладения 170 млн грн государственных средств, которые были выделены как компенсация процентов по кредитам ОАО «Завод полупроводников».

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По данным СМИ, в марте этого года «SLAV Handel» подала в Арбитражный суд Вены заявление о банкротстве. Одной из причин банкротства называют санкции Европейского Союза в отношении братьев Клюевых. Свыше 100 млн евро компания задолжала китайскому государственному концерну «CNBM International». Также сообщалось, что «SLAV» не имеет высоколиквидных активов для удовлетворения требований кредиторов и стоимость ее активов составляет около 80 млн евро. Это заводы тяжелой промышленности, расположенные в зоне АТО на востоке Украины.