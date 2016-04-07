Экономику России не спасет даже отмена санкций - Всемирный банк

России, пострадавшей от нефтяного шока и ограниченного доступа на мировые финансовые рынки в виду санкций, предстоит долгий путь к восстановлению, заключает Всемирный банк (ВБ) в докладе о российской экономике, пишут "Ведомости".

РФ по-прежнему зависит от нефтяного рынка, он определяет сценарии ее поведения. Быстрого же роста нефтяных цен не будет, хотя период их минимума, видимо, завершается, полагает ВБ.

Читайте такжеЦентробанк России отказался от оптимизма: уже не верит в рост экономики до 2018 года В базовом варианте прогноза нефть к 2018 г. будет немногим дороже $50/барр. ВБ понизил прогноз цен на нефть, а с ним – и российской экономики. Теперь он ожидает большего спада в 2016 г. (на 1,9% вместо 0,7% при нефти $37/барр. вместо $49) и меньшего роста в 2017 г. (1,1% вместо 1,3% при $48/барр. вместо $53).

Отмена санкций поддержит экономику, но ненадолго. В базовом сценарии ВБ исходит из того, что санкции будет сняты в 2018 г.: этим объясняется ускорение экономического роста России в 2018 г. до 1,8%, несмотря на незначительное повышение цены нефти. Однако эффект ограничится одним годом, подсчитали аналитики ВБ. Так, если санкции отменят в 2017 г., то при той же цене нефти экономика вырастет не на 1,1%, а на 2% за счет увеличения инвестиций. Но уже в следующем году рост замедлится до 1,7%. «Это связано с тем, что сам по себе рост российской экономики ограничен, если не будет структурных реформ», – говорит главный экономист ВБ по России Биргит Хансль.

Но до президентских выборов 2018 г. никаких реформ не ожидается, заключают аналитики ВБ: это негативно скажется на темпах роста следующих лет, а в ближайшие ведет к росту бедности. В 2016 г. количество бедных в России вырастет во всех вариантах прогноза, даже в оптимистичном. В прошлом году за черту бедности перешло 3,1 млн россиян, в этом году численность бедных пополнится еще на 1 млн и превысит 20 млн человек. Такой рост сводит на нет успехи по сокращению бедности последних 10 лет и станет самым значительным с конца 1990-х гг., пишет ВБ.

Нефтезависимый бюджет не может проводить контрциклическую политику и поддержать доходы населения: единственный источник сокращения бедности – экономический рост, резюмирует Хансль.

Предприятия не смогли воспользоваться конкурентным преимуществом от девальвации – диверсификации экспорта не произошло. Чтобы извлечь выгоду из ценового преимущества на мировых рынках, нужны инвестиции, указывает ВБ: внедрение новых технологий, расширение производства, повышение качества требуют крупных и устойчивых притоков капитала. Большинство же инвестиционных решений принимается не под влиянием корректировки цен или господдержки определенных отраслей, а под влиянием улучшения делового климата. «Как иностранные, так и местные инвесторы по-прежнему недостаточно верят в перспективы российской экономики», – пишет ВБ.

Инвестиционный спад в России начался в 2013 г. еще до санкций и падения нефтяных цен. Санкции не сильно повлияли на восприятие инвесторами долгосрочных перспектив российской экономики, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. Причины инвестиционного спада – структурные проблемы экономики, согласна Орлова с ВБ.