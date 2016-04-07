"Панамагейт": глава австрийского банка подал в отставку

Глава австрийского ипотечного банка Hypo Vorarlberg земли Форарльберг Михаэль Грахаммер подал в отставку на фоне «офшорного скандала», пишет Der Standart.

По словам банкира, свою отставку, еще до скандала, он обдумывал все последние месяцы, и не последнюю роль в его решении сыграли СМИ. При этом он заявляет, что не нарушал законодательства.

Читайте также"Панамский скандал": почти 30 немецких банков использовали офшоры«Определяющим стало развернувшееся в последние дни осуждение Hypo Vorarlberg и меня лично. Но я по-прежнему на 100% уверен, что банк никогда не нарушал законов или санкций», — сказал он.

Помимо банка Hypo Vorarlberg, в «панамских документах» фигурирует также австрийский банк Raiffeisenbank International.

4 апреля стало известно, что регулятор финансовых рынков Австрии FMA проводит расследование о возможном нарушении банками Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg законов об отмывании денежных средств после того, как банки были упомянуты при крупной утечке данных.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через панамскую Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.